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Çorlu'da yolcu treninin vagonu devrildi: Yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, raylardan çıkıp devrildi.

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Devrilen vagonda yaralanan yolcuların bulunduğunun belirtilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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