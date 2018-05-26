Çoruh Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, geçen hafta Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde akıntıya kapılıp kaybolan ve ekipler tarafından aranan Selim Aksakal'ın (65) cesedi, olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde bulundu. Artvin-Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde, geçen pazartesi gecesi meydana gelen kazada, Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde akıntıya kapılan Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) ile kayınpederi Dursun Gül (80) ve Selim Aksakal kayboldu. Arama çalışmalarında Kerim Çiftçi ve Dursun Gül'ün cansız bedenlerine ulaşıldı, Selim Aksakal'ın izine ise rastlanmadı. AFAD ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 10 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 7 kişilik ve Hopa Deniz Polisi'nden de 4 kişilik dalgıç ekiplerinin yer aldığı görevliler bölgede arama çalışması sürdürdü. Aksakal'ın cesedi olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde dalgıçlar tarafından bulundu. Baraj gölünden çıkarılan Aksakal'ın cesedi Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

