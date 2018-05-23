Çoruh Nehri'nde kaybolan kişiyi 30 kişilik ekip arıyor

Adem GÜNGÖR /ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, önceki gece Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde, akıntıda kaybolan Selim Aksakal (65), 21'i dalgıç 30 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Artvin- Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde pazartesi gecesi meydana gelen kazada, Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde akıntıya kapılan Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) ile kayınpederi Dursun Gül (80) ve Selim Aksakal kayboldu. Dün sabah başlatılan arama çalışmalarında Kerim Çiftçi ve Dursun Gül'ün cansız bedenlerine ulaşıldı, Selim Aksakal'a ise ulaşılamadı. Bölgede bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. AFAD ve Jandarma ekiplerinin kıyıdan katıldığı arama çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 10 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 7 kişilik Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 4 kişilik Hopa Deniz Polisi'nden oluşan dalgıç ekip katıldı. Arama çalışmalarını 21'i dalgıç 30 kişilik ekip yürütüyor. Ekipler, kazanın yaşandığı yerden başlayarak 10 kilometre boyunca kıyı ve su altında arama gerçekleştirecek. Akıntının yüksek olduğu Çoruh Nehri'nde arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Bu arada cansız bedenlerine ulaşılan imam Kerim Çiftçi ile kayınpederi Dursun Gül

bugün düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.