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Çoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan kişi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

ARTVİN'de, geçen pazartesi gecesi Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde akıntıda kaybolan Selim Aksakal'ı (65) arama çalışmaları sürüyor.

Çoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan kişi aranıyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, geçen pazartesi gecesi Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde akıntıda kaybolan Selim Aksakal'ı (65) arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, Aksakal'ı bulmak için Deriner Baraj gölünü taramaya başladı.
Artvin-Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde, geçen pazartesi gecesi meydana gelen kazada, Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde akıntıya kapılan Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) ile kayınpederi Dursun Gül (80) ve Selim Aksakal kayboldu. Arama çalışmalarında Kerim Çiftçi ve Dursun Gül'ün cansız bedenlerine ulaşıldı, Selim Aksakal'ın izine ise rastlanmadı. AFAD ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 10 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 7 kişilik ve Hopa Deniz Polisi'nden de 4 kişilik dalgıç ekiplerinin yer aldığı görevliler tarafından, bölgede Aksakal'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.
Toplam 30 kişiyle yürütülen çalışmalarda, kazanın meydana geldiği yerden başlayarak 10 kilometre boyunca kıyı ve su altında arama gerçekleştirecek. Akıntının yüksek olduğu Çoruh Nehri'nde arama çalışmaları güçlükle sürdürülürken, ekipler botla girdikleri Deriner Baraj gölü yüzeyini tarıyor. Dalgıçlar da dalış yaptıkları gölün dibinde arama çalışması yürütüyor.

FOTOĞRAFLI

Çoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan kişi aranıyorÇoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan kişi aranıyorÇoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan kişi aranıyorÇoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan kişi aranıyor

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