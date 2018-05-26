Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum’daki Ulu Mezarlık’a geçen 26 Nisan’dan itibaren 5 gece art arda giderek Fatma Ç.’nin mezarın başında konuşup ağlayan genç kız, büyük olay olmuştu. Aşırı ilgi üzerine bir daha mezara gitmeyen genç kızı görebilmek için Çorum ve çevre illerden insanlar mezarlığa akın etmişti. Fatma Ç.’nin mezarı başında ağlayan genç kız, bir süre sonra bulunmuştı. Adı açıklanmayan genç kızın ailesi, kızlarının psikolojik tedavi gördüğünü söylemişti.

'ABİ BIRAKIN BENİ GİDEYİM'



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; genç kız, geçen çarşamba günü gece yine Ulu Mezarlık’taydı. 2 mezarlık görevlisi, 17-18 yaşlarındaki genç kızı gördü. Görevliler, el feneriyle mezarlıkta genç kızı aramaya başladı. Genç kız, bir mezarın arkasında saklanırken fark edildi. Görevliler, kaçmaya çalışan genç kızı kovaladı.

Korktuğu gözlenen, “Abi bırakın beni, gideyim” diyen kızı, görevliler alıkoydu. 2 mezarlık görevlisi, “Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var? Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız” dedi. Ancak genç kız bir türlü sakinleştirilemedi. Görevlilerin, uzun süre sohbet ettikleri genç kız, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.