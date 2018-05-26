Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum’daki Ulu Mezarlık’a geçen 26 Nisan’dan itibaren 5 gece art arda giderek Fatma Ç.’nin mezarın başında konuşup ağlayan genç kız, büyük olay olmuştu. Aşırı ilgi üzerine bir daha mezara gitmeyen genç kızı görebilmek için Çorum ve çevre illerden insanlar mezarlığa akın etmişti. Fatma Ç.’nin mezarı başında ağlayan genç kız, bir süre sonra bulunmuştı. Adı açıklanmayan genç kızın ailesi, kızlarının psikolojik tedavi gördüğünü söylemişti.
'ABİ BIRAKIN BENİ GİDEYİM'
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; genç kız, geçen çarşamba günü gece yine Ulu Mezarlık’taydı. 2 mezarlık görevlisi, 17-18 yaşlarındaki genç kızı gördü. Görevliler, el feneriyle mezarlıkta genç kızı aramaya başladı. Genç kız, bir mezarın arkasında saklanırken fark edildi. Görevliler, kaçmaya çalışan genç kızı kovaladı.
Korktuğu gözlenen, “Abi bırakın beni, gideyim” diyen kızı, görevliler alıkoydu. 2 mezarlık görevlisi, “Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var? Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız” dedi. Ancak genç kız bir türlü sakinleştirilemedi. Görevlilerin, uzun süre sohbet ettikleri genç kız, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.
Çepni Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah giysili, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir kişinin mezarlığa gelerek Fatma Ç.’nin kabri başında konuşup ağladığını fark etti.
SEFERBER OLDULAR
Birkaç gün üst üste yine aynı mezarın başına gelen kişi için görevliler, 5 gün art arda gittiği mezarlığa bir daha uğramayan genç kız için seferber oldu. Genç kızı bulabilmek için Çorum Belediyesi, ağaca kamera yerleştirdi. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.
TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
Olayın duyulmasının ardından “gizemli kız”, bir süre Türkiye’nin gündemine oturdu. Olay, günlerce görsel ve yazılı medyada geniş yer buldu. Çorum ve çevre illerden akın akın insanlar mezarlığa geldi.
Kimisi Fatma Ç.’ye ait mezarın başında dua etti, kimisi “Cin” dedi, kimileri polis barikatını aşıp elinde sopalarla mezarlıkta beklemeye başladı. Polis ekipleri mezarlık ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, seyyar satıcılar da yoğunluk nedeniyle bölgede tezgâh kurdu.
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürvekili Ömer Arslan, gizemli kızın şehrin tanıtımına da katkı sağlayacağı yönünde açıklama bile yaptı.
RUHSAL SORUNLARI OLDUĞU BELİRLENDİ
Günlerce konuşulan olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, söz konusu kişinin mezarlık yakınlarındaki bir evde yaşadığını tespit etti. Kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları olduğu saptandı.
Hastanede tedavi ettirildi, ardından da emniyette ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildi.
Çorum Valiliği de bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığını dair açıklama yaptı.
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