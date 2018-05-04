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Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 23:25 | Son Güncelleme

Çorum’da genç bir kızın geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olay gizemini korumaya devam ederken, esrarengiz kızın görüntüsünün alınarak kimliğinin tespit edilmesi için mezarlığa fotokapan kuruldu.

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gizemli kızın başında beklediği iddia edilen Fatma Ç.’nin mezarının bulunduğu bölgeye güvenlik kamerasının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü tarafından geceleri ısıya ve harekete duyarlı fotokapan yerleştirildi.

GİZEMLİ KIZ

MEZARLIK ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Gizemli kız olayının ardından Ulu Mezarlık arefe günlerinin dışında en yoğun günlerini yaşıyor. Mezarlık adeta ziyaretçi akınına uğrarken, vatandaşlar haberlere konu olan ve genç kızın başında ağladığı iddia edilen Fatma Ç.’nin mezarını ziyaret ediyor. Kimi vatandaşlar dua okurken kimi vatandaşlar da mezarın etrafını dolaşıyor.

mezar

mezerlık

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum gizemli kız mezarlık

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