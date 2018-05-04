Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gizemli kızın başında beklediği iddia edilen Fatma Ç.’nin mezarının bulunduğu bölgeye güvenlik kamerasının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü tarafından geceleri ısıya ve harekete duyarlı fotokapan yerleştirildi.
MEZARLIK ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI
Gizemli kız olayının ardından Ulu Mezarlık arefe günlerinin dışında en yoğun günlerini yaşıyor. Mezarlık adeta ziyaretçi akınına uğrarken, vatandaşlar haberlere konu olan ve genç kızın başında ağladığı iddia edilen Fatma Ç.’nin mezarını ziyaret ediyor. Kimi vatandaşlar dua okurken kimi vatandaşlar da mezarın etrafını dolaşıyor.
İHA
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