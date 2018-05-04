Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.'nin mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

POLİS ELİNDEN KAÇIRDI



Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17- 18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız, salı gecesi yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak, mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu. Polis, kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı; ancak sonuç alınamadı.