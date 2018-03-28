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ÇORUM (İHA) Yolcu otobüsü yol kenarındaki ağaçlara çarptı çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 04:06 | Son Güncelleme

- ÇORUM (İHA) Yolcu otobüsü yol kenarındaki ağaçlara çarptı çok sayıda yaralı var

- ÇORUM (İHA) Yolcu otobüsü yol kenarındaki ağaçlara çarptı çok sayıda yaralı var

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