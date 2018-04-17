Çorum Kargı Orman İşletme Şefliğinde yolsuzluk: 7 tutuklama

Çorum’un Kargı Orman İşletme Şefliğinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınırken, 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorum merkezli Amasya ve Malatya illerinde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2014-2015 yıllarında Kargı Orman İşletme Şefliğinde gerçeğe aykırı kesme ve sürütme raporu düzenleyerek, 6 bin 945 ster orman emvali üretimi gerçekleşmediği halde, üretim yapılmış gibi göstererek kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik, ’nitelikli zimmet’, ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’görevi kötüye kullanma’ suç isnadıyla Çorum merkezli Amasya ve Malatya illerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu E.S., S.Ö., A.A., A.Ç., A.K., E.K., İ.Ç., M.A., Ş.A. ve M.A. adlı 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2’si adli kontrol şartı olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.