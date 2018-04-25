Çorum merkez FETÖ operasyonu şüphelileri adliyede

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf asker ve eski askeri öğrencilerden oluşan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandığı iddiasıyla 19 Nisan'da operasyon düzenlendi. Çorum, Şanlıurfa, Hakkari, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda teğmen M.A., astsubaylar E.T., M.Ç., R.E. ve İ.K. ile ihraç edilen askeri öğrenciler A.F., F.T. ve M.T. gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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