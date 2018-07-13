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Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 23:59 | Son Güncelleme

Çorum'un Osmancık ilçesinde elektrik akımına kapılan biçerdöverin operatörü ile yanındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yağsiyen köyündeki bir tarlada buğday hasadı yapan operatör Hikmet Yasakçı'nın (48) yönetimindeki biçerdöver, yüksek gerilim hattının altından diğer tarlaya geçerken akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda operatör Yasakçı ile yanında bulunan Gökhan Ahıskalı (12), olay yerinde hayatını kaybetti.

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Operatör ile çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

AA

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