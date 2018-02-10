HABER

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 19:21 | Son Güncelleme

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde öğretmenevinde kalp krizi geçiren Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde öğretmenevinde kalp krizi geçiren Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yeşil, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yeşil için Çorum Valiliği önünde akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi.
Törende konuşma yapan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Vali Yardımcısı Azmi Yeşil’in ülke için bir değer olduğunu ve mülki idareye bir ömür verdiğini belirterek, "40 yıl ülkenin dört bir tarafında ülkemizin yüksek menfaatleri, devletimizin bekası, insanımızın iyiliği için kendisini feda etmişti" dedi.
Yeşil’in değerli bir insan ve vatan sevgisi ile dolu olduğunu dile getiren Vali Kılıç, "İmanlı bir arkadaşımdı, bayrak sevgisiyle doluydu. Hizmet etmeye çalışıyordu. Güzel hizmetlerde de bulundu. Ben arkadaşımdan razıyım. Ondan hiç incinmedim. Helallik isteme şansım olmadı. Hakkımı helal ediyorum. Ondan da hakkınızı helal etmesini istiyorum. Kardeşimin vatan sevgisinin, gayretinin, fedakarlığının şahidiyim. Allah mekanı cennet etsin" ifadelerini kullandı.
Vali Kılıç’ın konuşmasının ardından Yeşil’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’ye gönderildi. Cenaze törenine AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, daire müdürleri, kaymakamlar ve Valilik çalışanları katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Nusret’e ABD’den ağır eleştiri: Enayiler Sultanı

Nusret’e ABD’den ağır eleştiri: Enayiler Sultanı

Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Giresun’a 1 haftada ikinci şehit haberi

Giresun’a 1 haftada ikinci şehit haberi

Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.