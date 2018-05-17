HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çorum'a getirdikleri 150 göçmeni köprü altına bırakıp gittiler

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

ÇORUM'a barınmaları için Erzurum'dan gönderilen çoğunluğu Pakistan uyruklu 150 göçmen, kendilerini getiren otobüs sürücüleri tarafından karayolunda köprü altında bırakıldı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'a barınmaları için Erzurum'dan gönderilen çoğunluğu Pakistan uyruklu 150 göçmen, kendilerini getiren otobüs sürücüleri tarafından karayolunda köprü altında bırakıldı. Gruptakilerden bazıları kent merkezine doğru yürürken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, göçmenleri durdurup, konaklayacakları yere götürdü. Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğü, Pakistan, Bangladeş ve Somali uyruklu 150 göçmeni, barınmaları için üç otobüsle Çorum'a gönderdi. Otobüs sürücüleri, dün saat 23.30 sıralarında çoğunluğu Pakistanlı göçmenleri Çorum- Samsun karayolunda, Çimento kavşağı köprü altında araçlardan indirip, uzaklaştı. Nereye gideceklerini bilmeyen göçmenler, köprü altında beklemeye başladı. Gruptaki bazı kişiler ise kent merkezine doğru yürümeye başladı. Göçmenleri gören vatandaşlar, polisi arayıp ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dağılmaya başlayan göçmenleri tek tek durdurup, kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Polisin çalışması sonucu 150 göçmen, bölgeden alınarak konaklayacakları yere götürüldü. Göç İdaresi'nde işlemlerini yaptırdıktan sonra göçmenlerin Çorum'da kalabilecekleri öğrenildi.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Çorum'a getirdikleri 150 göçmeni köprü altına bırakıp gittilerÇorum'a getirdikleri 150 göçmeni köprü altına bırakıp gittiler
Gaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durduGaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi

Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi

Gaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durdu

Gaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durdu

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.