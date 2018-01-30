Çorum'da 12 FETÖ şüphelisi adliyede

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve Zaman Gazetesi'nin kapatılmasına yönelik Çorum Adliyesi önünde düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla 10 gün önce gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kapatılan çeşitli sendika ve derneklerin üyesi oldukları, ayrıca Bank Asya'da hesapları bulunduğu belirlenen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.

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