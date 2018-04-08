Çorum'da 1581 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'un Alaca ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 1581 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından Alaca ilçesine bağlı Küre köyü Karainlik mevkiinde yapılan operasyonda, yasadışı Hint keneviri ekimi yaptıkları iddia edilen S.Ç. ve H.K. yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu traktörün arka yük kısmında Hint keneviri bitkilerini sulamak amacıyla kullandıkları boş pet şişeleri, gübre kalıntıları, çapa, kürek gibi bitki bakım malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin Küre köyünde kullandıkları ahırda yapılan aramada, fide yetiştirme kabı içerisinde yetiştirilen 804 kök, köydeki evlerinin bahçesinde dikili 36 kök ve Karainlik mevkiinde bulunan meşe ormanlarının arasına açtıkları tarlada dikili halde 741 kök olmak üzere toplam 1581 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma tarafından kenevirlere el konuldu. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!
Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum