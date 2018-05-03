Çorum'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

Mustafa ULUSOY/DODURGA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Dodurga ilçesi Söğütlü Yaylası'nda 2 katlı ahşap ev, piknik tüpünden çıktığı iddia edilen yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, Dodurga ilçesinde bulunan Söğütlü Yaylası mevkiinde meydana geldi. Yılmaz Gül'e (51) ait 2 katlı ahşap evde iddiaya göre piknik tüpünden yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Alaattin Saral yakalandı!
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!
Çıplak Trump heykeli rekor fiyata satıldı
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum