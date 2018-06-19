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Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk, 10 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

ÇORUM'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk, 10 yaralı 

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Ankara karayolunun 37'nci kilometresi Alacahöyük ilçesi Narlık köyü yol ayrımında meydana geldi. Çorum'dan Ankara yönüne giden H.K. (41) yönetimindeki 52 RC 616 plakalı otomobil ile aynı yöne giden A.E. (44) yönetimindeki 61 KP 783 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler H.K. ve A.E. ile her iki araçta bulunun E.E. (69), E.K. (22), M.K. (13), U.K. (6), M.Ç. (68), Z.E.Ç. (28), H.E.Ç. (4) ve E.Z.Ç (5) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk, 10 yaralı Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk, 10 yaralı

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