Çorum'da 3 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Bayat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bayat ilçesi Eskialibey köyü yolunda meydana geldi. Bayat yönüne giden Fatih Maraz yönetimindeki 06 N 1433 plakalı otomobil, önündeki Murat Abaz yönetimindeki 19 PD 349 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Abaz yönetimindeki otomobil de aynı yönde seyreden Mesut Şahin yönetimindeki 67 EU 597 plakalı kamyonete sağ tarafından çarptı.
Kazada, Fatih Maraz ile yanındaki Emre Göktaş ve diğer iki sürücü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bayat İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatih Maraz ile Emre Göktaş, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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