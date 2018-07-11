Çorum'da 42 hektarlık tarım arazisi yandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Alevlerin sardığı yaklaşık 42 hektarlık tarım arazisi yandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında, Osmancık ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Çayır köyünde meydana geldi. Tarladan henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahale ettiği alevler, yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yaklaşık 42 hektarlık tarım arazisi yanarken, meyve ağaçları da zarar gördü. Çiftçiler Nadir ile Muzaffer Solak'ın tarlasında bulunan saman balyaları da yangında kül oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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