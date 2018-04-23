HABER

Çorum'da 8 araçlı zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralı -2

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, düğün konvoyundaki otomobillerin de bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 22 kişi yaralandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, düğün konvoyundaki otomobillerin de bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 22 kişi yaralandı.

Çorum'dan Ankara istikametine giden İsmail Kılıç'ın idaresindeki 19 TP 731 plakalı otomobil, çevre yolundaki Buharaevler Kavşağı mevkiinde takla attı. Sürücü Kılıç, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada trafik polisleri kaza yapan araçta inceleme yaptığı sırada, aynı istikamette seyreden ve aralarında düğün konvoyunda yer alan araçların da bulunduğu 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerden biri kazaya yapan Kılıç idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yapınca aydınlatma direğine çarptı. Ardından gelen diğer otomobiller de birbirlerine çarparak zincirleme kaza gerçekleşti. Olay yerine 112 ambulansları ve polis ekipleri geldi. Kazada araç içerisinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldırılarak tedaviye alındı.

Damadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştuDamadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu
Suudi Arabistan'dan flaş hamleSuudi Arabistan'dan flaş hamle
Kan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdilerKan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Diğer Haberler
Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.