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Çorum'da 8 araçlı zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, düğün konvoyundaki otomobillerin de bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 22 kişi yaralandı.

Çorum'da 8 araçlı zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, düğün konvoyundaki otomobillerin de bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 22 kişi yaralandı.
Çorum'dan Ankara istikametine giden İsmail Kılıç'ın idaresindeki 19 TP 731 plakalı otomobil, çevre yolundaki Buharaevler Kavşağı mevkiinde takla attı. Sürücü Kılıç, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada trafik polisleri kaza yapan araçta inceleme yaptığı sırada, aynı istikamette seyreden ve aralarında düğün konvoyunda yer alan araçların da bulunduğu 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerden biri kazaya yapan Kılıç idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yapınca aydınlatma direğine çarptı. Ardından gelen diğer otomobiller de birbirlerine çarparak zincirleme kaza gerçekleşti. Olay yerine 112 ambulansları ve polis ekipleri geldi. Kazada araç içerisinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldırılarak tedaviye alındı.
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Çorum'da 8 araçlı zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralıÇorum'da 8 araçlı zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralıÇorum'da 8 araçlı zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralıÇorum'da 8 araçlı zincirleme kaza: 2'si ağır 22 yaralı

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