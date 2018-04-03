Çorum’da 8 gündür kayıp olan iki kız çocuğu bulundu

Çorum’da 8 gün önce kaybolan 15 yaşındaki iki kız, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda zorla tutuldukları iddia edilen bir evde bulundu.

8 gün önce sabah saatlerinde evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan S.D. (15) ile kız arkadaşı G.A’nın (15) bulunması için ailelerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışma başlatıldı. Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü polislerinden oluşturulan özel ekip, çocukların son görüldüğü yerlerdeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda iki kız çocuğunun beyaz bir otomobile bindirildiğini belirleyen ekip, aracın bulunması amacıyla MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde aranan otomobilin son olarak Gülabibey Mahallesi, Güzelyurt 17. Sokak’taki tek katlı bir evin önünde park halinde olduğunu tespit eden ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi.

Operasyonda S.D. adlı kız çocuğu evde bulunurken G.A’nın ise başka bir evde olduğu bilgisine ulaşarak onu da bulunduğu evden aldılar. Operasyonda çocuklarını alıkoydukları iddia edilen Orhan K. (19) ile Mesut K. (28) adlı iki zanlı gözaltına alındı.

Alıkonuldukları evlerden polis ekipleri tarafından alınan S.D. ve G.A’nın Emniyet Müdürlüğünde yapılacak işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği bildirildi.