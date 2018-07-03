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Çorum'da AK Parti'lilerden İYİ Parti'li Yokuş hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:25 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Çorumlularla ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Çorumlularla ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Çorum Adliyesi'ne yaklaşık 100 kişiyle birlikte gelen Karadağ, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, aralarında AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ve parti yöneticilerinin de olduğu yaklaşık 100 kişiyle birlikte Çorum Adliyesi'ne geldi. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un Twitter'dan Çorumlularla ilgili yayımladığı mesajına tepki gösteren Karadağ, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yokuş'un sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Çorumlulara hakaret ettiğini savunan Karadağ, "Daha milletvekilli seçilip, yeminini etmeden Türk milletine, Çorumlu hemşehrilerimize hakarete başlayan bu milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Esasında milletvekilleri Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet için milletten oy isterse oy alırlar. Onların yapması gereken, TBMM’de bu milleti yönetecek yasaları çıkarmak, 'Bu millete olumlu anlamda ne katkı sunabiliriz milletin temsilcisi olarak' TBMM’ye talepleri taşmaktır. Ama yemin dahi etmeden tamamen şova dönük Çorumlu hemşehrilerimizi üzen ve onlara hakaretle milletvekilliğine başlayan Yokuş, elbette bir dahaki seçimlerde Konya halkından da gerekli dersleri alacaktır, diye düşünüyoruz" dedi

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