Çorum'da ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da hasta naklinden dönen ambulans ile TIR ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 1 sağlık memuru öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi'nden kent merkezindeki Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta nakli yaptıktan sonra dönüşe geçen Servet Kesekler (38) yönetimindeki 19 SN 112 plakalı ambulans, aynı yöne giden, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Savrulup, karşı şeride geçen ambulans, kamyonla çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık memuru Akif Akbaş (40), öldü, sürücüsü Servet Kesekler, acil tıp teknisyeni Elif Çırakoğlu (25) ve Emran Bezeniroğlu (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akif Akbaş'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.