HABER

Çorum'da cip bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 19:00 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da cip bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa ULUSOY/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza Sungurlu ilçesi Sungurlu-Kırıkkale Karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kırıkkale istikametine giden Salim Akkoyunlu yönetimindeki 06 AAK 211 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü ile cipte bulunan Gürcistan uyruklu Zhana Kokhreidze'nin yaralanırken, Necla Akkoyunlu ise hayatını kaybetti. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkoyunlu'nun cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Traktöre çarpan motosikletli öldüTraktöre çarpan motosikletli öldü
Datça'daki yangın, badem ve zeytin ağaçlarını kül ettiDatça'daki yangın, badem ve zeytin ağaçlarını kül etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.