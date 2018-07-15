Çorum'da depo ve ahır yandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, alevlerin sardığı depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde, Osmancık ilçesi Ovacıksuyu köyü Kabala Mahallesi'nde çıktı. İbrahim Çalbıyık'a ait depo ve ahırdan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Depo ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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