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Çorum'da devleti 1 milyon lira zarar uğratan 7 kamu görevlisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

ÇORUM'da aralarında orman işletme şefi ve 1 polis memurunun da bulunduğu 10 kamu görevlisi, zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı.

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da aralarında orman işletme şefi ve 1 polis memurunun da bulunduğu 10 kamu görevlisi, zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Çorum merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda, devleti 1 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı.
Yapılan operasyonla ilgili olarak Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Çorum'un Kargı ilçesinde 2014-2015 yıllarında Orman İşletme Şefliği'nde gerçeğe aykırı kesme ve sürütme raporu düzenleyerek, 6945 ster orman emvali üretimi gerçekleşmediği halde, üretim yapılmış gibi göstererek kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik nitelikli zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi Kötüye kullanma suç isnadı ile Çorum merkezli Amasya ve Malatya illerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda aralarında orman işletme şefi ile bir polisin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan orman işletme şefi ve polisin polisin de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan bazı şüphelilerin devleti zarara uğratarak yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ederek bahis oynadıkları iddia edildi.

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