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Çorum'da dilenci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların dini duygularını istismar ederek kazanç elde edenlere yönelik operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların dini duygularını istismar ederek kazanç elde edenlere yönelik operasyonda çok sayıda kişi yakalandı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte cami ve caddelerde dilenen kişilerin sayısının artması üzerine yapılan denetimler sıklaştırıldı. Polis ve zabıta ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimde dilenirken yakalanan kişiler Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan üst aramasında dilenenlerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Yakalanan bir kişi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Bizi televizyona çıkartın da meşhur edin" dedi. İşlem yapılarak para cezası kesilen kişiler daha sonra bırakıldı.

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