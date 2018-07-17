Çorum'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Temmuz günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen ve emeklilerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı, R.Ş., M.E., O.B., İ.L.A., C.T., S.Ç ve M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

