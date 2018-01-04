Çorum'da FETÖ şüphelisi 3 bin 167 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdakul, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, il genelinde 3 bin 167 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yargılamaları sona eren 95 sanığa hapis cezası verildiğini açıkladı.

Çorum Adalet Sarayı'nda bugün basın toplantısı düzenleyen Başsavcı Ömer Faruk Yurdakul, yürütülen soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden öncesine ait FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 21 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini belirten Yurdakul, darbe girişimi ardından operasyonların hızlandığını ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar toplam 3 bin 167 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını kaydetti. İşlem yapılan şüphelilerden bin 311'i hakkında 953 iddianame ile kamu davası açıldığını ifade eden Yurdakul, şöyle dedi:

"Çorum'da faaliyet gösteren FETÖ/PDY terör örgütünün yapılanmasının deşifre edilmesi, örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin ve örgütsel durumlarının tespiti ve delillendirilmesi amacıyla hukuki süreç başlatılmış olup, yargılama faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi maksadıyla iddianamelerin büyük bölümünde tek şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanan sanıklardan 95'ine çeşitli sürelerle hapis cezası verilmiş olup, 3 sanık hakkında da berat kararı verilmiştir. 267 sanık hakkında kamu davası açılmasına gerek olmadığının kesinleşmesi nedeniyle etakipsizlik kararı verilmiş olup, 392 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. Ayrıca 836 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir."

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