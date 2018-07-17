Çorum'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Çorum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerden Y.K., tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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