HABER

Çorum'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

1 KİŞİ TUTUKLANDI Çorum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerden Y.K., tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Çorum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerden Y.K., tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Yalova’da 21'inci Türk Boyları Kültür Şöleni başladıYalova’da 21'inci Türk Boyları Kültür Şöleni başladı
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı o karikatürü Twitter hesabından paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı o karikatürü Twitter hesabından paylaştı

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.