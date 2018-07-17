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Çorum'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

ÇORUM’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çorum'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz günü kent merkezinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen polis, işçi ve öğrencilerin bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Çorum'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyedeÇorum'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede

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