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Çorum'da, genç kadın, tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 19:42 | Son Güncelleme

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da 35 yaşındaki Ramazan Kabakçı'yı yaşadıkları tartışmanın ardından bıçaklayarak öldüren bir çocuk annesi 33 yaşındaki Selma K., tutuklandı.

Olay, Çorum'un Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selma K. ile sevgilisi olduğu öne sürülen Ramazan Kabakçı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Selma K., eline aldığı bıçakla Kabakçı'yı kasıklarından bıçaklayıp ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ile sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Kabakçı, ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Selma K., verdiği ilk ifadesinde Ramazan Kabakçı'nın kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Selma K., çelişkili ifadeleri nedeniyle polisin sorgulamasının ardından bıçaklama olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.. Bu arada suç aleti bıçak da bulundu. Emniyletteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Selma K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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