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Çorum'da iki aynı operasyonda kaçak sigara ve içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Çorum'da takibe alınan M.P. yönetimindeki kamyon, Ankara yolu üzerinde durduruldu. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada, damperin altına gizlenen 3 bin 240 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el koyan polis, sürücü M.P. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri aynı saatlerde aynı güzergahta ikinci bir operasyon gerçekleştirdi. Takibe aldıkları bir otomobili durduran ekipler, piyasa değeri yaklaşık 42 bin TL olan 232 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi. Olayla ilgili B.E. ve M.G. gözaltına alındı. İki şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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