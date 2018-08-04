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Çorum'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 09:21 | Son Güncelleme

ÇORUM’da D-100 karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’da D-100 karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, Kargı ilçesi D-100 karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serkan Yanal yönetimindeki 41 UP 999 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, 2 si çocuk, 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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