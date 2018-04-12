HABER

Çorum'da infaz koruma memuru pompalı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 23:15 | Son Güncelleme

ÇORUM’da infaz koruma memuru Cevat Yıldırım (52), kaldırımda yürürken genç bir kişinin pompalı tüfekli düzenlediği saldırı sonucu ayaklarından yaralandı.

Çorum'da infaz koruma memuru pompalı saldırıda yaralandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da infaz koruma memuru Cevat Yıldırım (52), kaldırımda yürürken genç bir kişinin pompalı tüfekli düzenlediği saldırı sonucu ayaklarından yaralandı. Saldırgan genç yaya olarak kaçarken, yaralanan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı.
Olay bugün akşam saatlerinde Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Cevat Yıldırım kaldırımda yürüdüğü bir sırada arkasından yaklaşan 17- 18 yaşlarında bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Yıldırım, ayaklarına isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olayın ardından yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Yıldırım ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirleyebilmek için çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
CUMHURİYET BAŞSAVCISI YURDAGÜL HASTANEYE GELDİ
Saldırının ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ağır yaralanan Cevat Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı kısa bir açıklama yapan Yurdagül, “Gerekli çalışma yapılıyor daha sonra bilgi verilecek” dedi.
ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
İnfaz koruma memuru Cevat Yıldırım’ın mesai arkadaşları olayı haber alır almaz, hastaneye akın etti, durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Cevat Yıldırım’ın ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındığı ve tedavisine burada devam edildiği belirtildi. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da infaz koruma memuru pompalı saldırıda yaralandıÇorum'da infaz koruma memuru pompalı saldırıda yaralandıÇorum'da infaz koruma memuru pompalı saldırıda yaralandıÇorum'da infaz koruma memuru pompalı saldırıda yaralandı

Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
Çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidirÇok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir
Meral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkışMeral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İlginizi Çekebilir

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.