Çorum’da infaz koruma memuruna silahlı saldırıda 6 tutuklama

Çorum’un infaz koruma memuruna silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

12 Nisan günü akşam saatlerinde L Tipi Kapalı Cezaevi’nde görev yapan infaz koruma memuru Cevat Yıldırım, Bahabey Caddesi üzerinde av tüfeğiyle vurularak yaralanmıştı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım’ın Çorum Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaptığı görevle bağlantılı olarak vurulduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu saldırıyı düzenleyen Ö.D. ve gözcülük yapan U.D.’nin S.G tarafından kullanılan araçla olay yerine gittikleri ve eylemin ardından failin yine aynı araçla olay yerinden kaçtığı, suçta kullanılan silahın ise gömülerek saklandığı tespit edildi. Olayla ilgili saldırıyı azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sevk edildikleri Çorum Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Yer gösterme sonucu gömülü bulunduğu yerden çıkarılan silaha el konulurken, şüpheli E.D.’nin evinde yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

