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Çorum'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 15:52 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Kargı ilçesi'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Çorum'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Kargı ilçesi'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun- İstanbul D-100 karayolunun Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Sinop yönüne giden Mustafa Demirkol yönetimindeki 57 DT 223 plakalı hafif ticari araç, Samsun'dan Çanakkale'ye giden Ahmet Kaldırım yönetimindeki 17 AF 303 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Demirkol ile araçta bulunan Kezban Demirkol, Döndü Demirkol, Bilal Demirkol, Yasemin Demirkol ve Fadime Demirkol ile otomobil sürücüsü Ahmet Kaldırım yanında bulunan Nuray Kaldırım ve Emir Kaldırım yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kargı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayatı tehlikeleri bulunmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 9 yaralıÇorum'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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