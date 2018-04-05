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Çorum'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

ÇORUM'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun karayolu 20'nci kilometredeki Konaklı mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan Merzifon yönüne giden Ahmet Döneli yönetimindeki 06 CCF 75 plakalı ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarptı. Kazada, Ahmet Döneli olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Ali Tezel ise ağır yaralandı. Tezel, olay yerine sevk edilen ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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