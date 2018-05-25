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Çorum'da kaza: 1'i bebek, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 14:02 | Son Güncelleme

ÇORUM 'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole giren hafif ticari araçtaki 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

Çorum'da kaza: 1'i bebek, 3 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM 'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole giren hafif ticari araçtaki 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Ardıç köyü mevkisinde meydana geldi. Osmancık yönüne giden Fevzi Paşaoğlu yönetimindeki 45 TZ 947 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun sağındaki şarampole girdi. Kazada, Fevzi Paşaoğlu, eşi Meliha Paşaoğlu ve 1 yaşındaki çocukları Mustafa Kemal Paşaoğlu yaralandı.
Yaralılar, olay yenrine sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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