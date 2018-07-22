HABER

Çorum'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi.

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Kerep Ünsal yönetimindeki 19 UB 443 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçta sıkışan Güler Ünsal ve Şükriye Ünsal, yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Şenel Burcu, Gazi, Metehan, Makbule ve Alperen Ünsal da ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, Güler Ünsal ve Şükriye Ünsal'ın cenazeleri ise hastane morga kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
Klasik Müzik Günleri’nden unutulmaz gala gecesiKlasik Müzik Günleri’nden unutulmaz gala gecesi
4. kattan beton zemine çakıldı4. kattan beton zemine çakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Bikinili Beren Saat

Bikinili Beren Saat

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.