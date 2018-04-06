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Çorum’da kenevir operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Çorum’un Alaca ilçesinde ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Küre köyünde 1577 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığınca Küre Köyü Karainlik mevkiinde yasadışı kenevir ekimi yapılan mevkide S.Ç.

Çorum’da kenevir operasyonu

Çorum’un Alaca ilçesinde ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Küre köyünde 1577 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığınca Küre Köyü Karainlik mevkiinde yasadışı kenevir ekimi yapılan mevkide S.Ç. ve H.K. adlı şüpheliler kenevir ekimi yapılan mahalden Traktör ile geldikleri esnada yakalandı. Yapılan kontrolde traktörün arka yük kısmında kenevir bitkilerini sulamak amacıyla kullandıkları boş pet şişeler, gübre kalıntıları, çapa, kürek gibi bitki bakım malzemeleri ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin Küre köyünde bulunan kullandıkları ahırda yapılan aramada; fide biyoloji (fide yetiştirme kabı) içerisinde yetiştirilen 804 kök, küre köyündeki ikametlerinin bahçesinde dikili 36 kök ve Küre Köyü Karainlik mevkiinde bulunan meşe ormanlarının arasına açtıkları tarlaya dikili vaziyette 741 kök olmak üzere toplam 1577 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek el konulmuştur.
Şüpheliler ele geçirilen deliller sonrasında Uyuşturucu Madde İmal Ticareti Amacıyla Yasadışı Kenevir Ekimi suçlarından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Çorum’da kenevir operasyonu

Çorum’da kenevir operasyonu

Çorum’da kenevir operasyonu

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