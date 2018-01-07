Çorum'da kullanılmayan boş gecekondu alev alev yandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da kullanılmayan boşgecekondu çıkan yangınla küle döndü.Ulukavak Mahallesi Selimiye 1'inci Sokak'ta tek katlı terk edilmiş haldeki gecekonduda saat 23.30sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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