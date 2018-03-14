Çorum'da otobüs kazasında ölen 7 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi (2)

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST

Çorum’un Osmancık ilçesinde 2'si çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'Taksirle yaralamaya neden olma', 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından gözaltına alınan TIR şoförü R.M., İfadesinde aracının arızası nedeniyle emniyet şeridine park ettiğini, gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi. Kaza sonrasında da yaralıları kurtarmak için çabaladığını belirten R.M., “Aracım arızalandığı için emniyet şeridine çektim. Ardından gerekli tedbirleri aldıktan sonra polisi aradım. Aracımın arızalandığını söyledim. Gerekli tedbirleri emniyet mensupları da inceledi. Otobüs hızla gelip TIR’a arkasından çarptı. Otobüs yanmaya başladı. Bazı insanlar kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı. Bu sırada ben de yaralıları kurtarmak için uğraştım. Olayın verdiği şaşkınlıkla su içiyorum diye silecek suyunu içmişim” diye konuştu.

İfadesi alınan TIR şoförü R.M., bilirkişi raporu da gözönünde bulundurularak Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı’nca serbest bırakıldı.