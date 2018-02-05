Çorum’da otomobil çaya uçtu: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde Serkan Uzan yönetimindeki 19 UK 057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçtu. Kazayı gören köylüler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ve Şahin Yadigar’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.