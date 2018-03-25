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Çorum’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu Alaca karayolu Gökçam Köyü yakınlarında meydana geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu Alaca karayolu Gökçam Köyü yakınlarında meydana geldi. Alaca’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Muzaffer Ç. yönetimindeki 06 HE 6378 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaca çarparak durabilen araçta sürücü Muzaffer Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Durdane Ç. sıkıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Durdane Ç.’nin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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