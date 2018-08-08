Çorum'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ferhat Gören (40), hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece Çorum-Ankara karayolu Kalehisar köyü mevkiinde meydana geldi. Y.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Gören'e çarptı. Gören, olay yerinde hayatını kaybetti. Şoka giren sürücü Y.Y. ise 155'i arayarak 'Aracımla birisine çarptım' diyerek yardım istedi.
Olay yerine gelen jandarma Y.Y.'yi gözaltına alınırken, Gören'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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