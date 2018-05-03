Çorum'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışına 4 tutuklama

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattıklarını tespit ettiği Erdi B., Serkan S., Sezgin Y., Tuncay A. ve Hakan T.'yi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 37 fişek satışa hazır halde bonzai, 40 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdi B., Serkan S., Sezgin Y. ve Tuncay A. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken Hakan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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