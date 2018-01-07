Çorum'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yol kenarına bırakılan çanta, içinde patlayıcı olabileceği değerlendirilerek bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bulunan Adliye Sarayı'na 100 metre uzaklıkta dün saat 23.30 sıralarında yol kenarına bırakılan sahipsiz çanta olduğunu görenler polise ihbarda bulundu. Sevk edilen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından fünye ile patlatılan çantanın içi boş çıktı. Bunun üzerine cadde araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.
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