Çorum’da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Çorum’da otobüs durağındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Spor Salonu yanında bulunan otobüs durağında şüpheli çanta olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek yaptığı incelemenin ardından şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantadan yiyecek elbise çıktı.